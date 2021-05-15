"كتائب شهداء الأقصى" تعلن الدخول في المعركة وتحذر المستوطنين

أصدرت "كتائب شهداء الأقصى" التابعة لحركة "فتح" بيانا، دعت فيه "إلى الانخراط في معركة الدفاع عن القدس وفلسطين"، كما دعت المستوطنين إلى الرحيل فورا.

وقالت "كتائب شهداء الأقصى" في بيان إنه "على قطعان المستوطنين الرحيل فورا عن أرضنا ومقدستانا، وإلا فإنهم لن ينعموا بالأمن والأمان على أرضنا فلسطين"

وأضافت في بيانها: "نطالب القيادة الفلسطينية وإخوتنا في الأجهزة الأمنية بالإنخراط في معركة الدفاع عن القدس وفلسطين، ونؤكد على وحدة شعبنا في مقاومة الاحتلال وجرائمه".

المصدر: RT