الدفاع الروسية: قواتنا أوقفت قافلة عسكرية أمريكية خرقت نظام فض الاشتباك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات في الشرطة العسكرية التابعة لها أوقفت الخميس قافلة عسكرية أمريكية شمال شرق سوريا انتهكت اتفاقات نظام فض الاشتباك.

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وذكر نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري ألكسندر كاربوف: "تم رصد حالة جديدة لانتهاك بروتوكولات نظام فض الاشتباك في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا من قبل وحدات القوات المسلحة الأمريكية المتواجدة بشكل غير قانوني في الأراضي السورية".

وأوضح كاربوف أن قافلة للمدرعات العسكرية الأمريكية مكونة من 6 عربات مصفحة من نوع "MRAP" كانت تسير عبر الطريق "M-4" في الاتجاه الغربي بمسار غير منسق ودون توجيه أي بلاغ مسبق.

وصرح نائب مدير مركز حميميم: "تم وقف القافلة من قبل دورية للشرطة العسكرية الروسية وإعادتها بالاتجاه المعاكس".

وأبرمت روسيا والولايات المتحدة منذ بدء عملياتهما في سوريا عام 2015 عدة اتفاقات لمنع وقوع أي حوادث بين قوات البلدين.

وتتهم السلطات السورية القوات الأمريكية بالعمل على "تهريب النفط السوري وبيعه في الخارج لتحرم منه السوريين في انتهاك فاضح للقانون الدولي".

وصادق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أواخر العام 2019 على خطة لسحب قوات بلاده المنتشرة سابقا في سوريا، إلا أنه قرر لاحقا نتيجة ضغط من قبل أعضاء إدارته إبقاء 900 عسكري لضمان السيطرة الأمريكية على حقول النفط التي تم الاستيلاء عليها في منطقة الجزيرة.

المصدر: وكالات روسية