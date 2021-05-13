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مجلس الشعب السوري يدين الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

أخبار العالم العربي

مجلس الشعب السوري يدين الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين
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دان مجلس الشعب السوري بأشد العبارات "الممارسات الهمجية العنصرية الصهيونية" بحق الشعب العربي الفلسطيني الأعزل، مؤكدا أن هذه الممارسات انتهاك لكل المواثيق والقرارات والأعراف الدولية.

وأكد مجلس الشعب في بيان "وقوفه إلى جانب الفلسطينيين في القدس الشريف وكل بقعة من أرض فلسطين، مبينا أن السوريين الذي واجهوا على مدى سنوات وما زالوا يواجهون قوى الشر والإرهاب "سيواصلون دعمهم لأشقائهم الفلسطينيين، فعدوهم واحد، وكذلك مصيرهم ونصرهم".

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ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى التدخل "ووقف الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على الشعب الفلسطيني ومساندته لاستعادة حقوقه المسلوبة" مشيرا إلى أن "مقاومة الفلسطينيين بكل فئاتهم أكثر الأعمال وحشية وإجرامية بصدور عارية أمر يدعو للافتخار والاعتزاز".

المصدر: سانا

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