إيران: المقاومة الفلسطينية ستفرض معادلة صادمة في المرحلة الجديدة
AFP
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قال مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبداللهيان، إن "المقاومة الفلسطينية ستفرض معادلة صادمة في المرحلة الجديدة".
وكتب عبداللهيان في تغريدة عبر "تويتر": "إذا لم يوقف الصهاينة هجماتهم ضد غزة فإن المقاومة الفلسطينية ستفرض معادلة صادمة في المرحلة الجديدة".
اذا لم يوقّف الصهاينة هجماتهم ضد #غزة فإن المقاومة الفلسطينية ستفرض معادلة صادمة في المرحلة الجديدة pic.twitter.com/8BhIpRBcG4— H.amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) May 13, 2021
المصدر: RT