إيران: المقاومة الفلسطينية ستفرض معادلة صادمة في المرحلة الجديدة

قال مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبداللهيان، إن "المقاومة الفلسطينية ستفرض معادلة صادمة في المرحلة الجديدة".

وكتب عبداللهيان في تغريدة عبر "تويتر": "إذا لم يوقف الصهاينة هجماتهم ضد غزة فإن المقاومة الفلسطينية ستفرض معادلة صادمة في المرحلة الجديدة".

اذا لم يوقّف الصهاينة هجماتهم ضد #غزة فإن المقاومة الفلسطينية ستفرض معادلة صادمة في المرحلة الجديدة pic.twitter.com/8BhIpRBcG4 — H.amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) May 13, 2021

المصدر: RT