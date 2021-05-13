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كتائب القسام تعلن استهداف منصة غاز إسرائيلية في البحر المتوسط بطائرة مسيرة

إيران: المقاومة الفلسطينية ستفرض معادلة صادمة في المرحلة الجديدة

أخبار العالم العربي

إيران: المقاومة الفلسطينية ستفرض معادلة صادمة في المرحلة الجديدة
AFP
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قال مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبداللهيان، إن "المقاومة الفلسطينية ستفرض معادلة صادمة في المرحلة الجديدة".

وكتب عبداللهيان في تغريدة عبر "تويتر": "إذا لم يوقف الصهاينة هجماتهم ضد غزة فإن المقاومة الفلسطينية ستفرض معادلة صادمة في المرحلة الجديدة".

المصدر: RT

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