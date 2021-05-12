بغداد: التحقيقات مستمرة للكشف عن هوية المعتدين على القنصلية الإيرانية في كربلاء

جددت الخارجية العراقية التأكيد على التزام بغداد بأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية في البلاد، مشيرة إلى استمرار التحقيقات للكشف عن هوية المعتدين على القنصلية الإيرانية في كربلاء.

وذكرت في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن "الحكومة العراقية تجدد رفضها وإدانتها بشكل قاطع لأي عمل يعد مزعزعا لأمن واستقرار البعثات الدبلوماسية المقيمة في العراق، لاسيما ما تعرضت له قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مدينة كربلاء مؤخرا".

وأضافت: "إذ نلفت إلى إجراءات الحكومة خلال الأيام الماضية بهذا الشأن، نشير إلى استمرار التحقيقات للكشف عن هوية الفاعلين، والأخذ بالسبل الكفيلة للتوصل للنتائج".

وأشارت إلى أن "الحكومة العراقية تجدد التزامها بأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق، واعتماد جميع السبل الضامنة لتيسير عملها، وفقا لما نصت عليه الاتفاقيات الدولية".

ويوم الأحد الماضي، أفاد مراسلنا في العراق بأن محتجين أحرقوا الإطارات أمام القنصلية الإيرانية في محافظة كربلاء جنوبي البلاد، احتجاجا على مقتل الناشط إيهاب الوزني.

المصدر: RT