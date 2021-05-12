السيسي مهنئا بعيد الفطر: أسأل الله أن يملأ حياة المصريين بالفرح والبهجة والسرور

هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأمة الإسلامية والشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلا المولى عز وجل أن "يملأ حياة المصريين بالفرح والبهجة والسرور".

وكتب السيسي على "تويتر": "في هذه المناسبة المباركة، أنتهز الفرصة كي أتقدم بتحية إجلال وتقدير لرجال ونساء وشباب مصر المخلصين، ولكل من يشارك بعلمه وعمله وقلبه في معركة مصر للبناء والتنمية، وتشييد دولة عصرية تليق بمصر وتاريخها وتضمن لأبنائها مستقبلا أكثر إشراقا وازدهارا في جميع مناحي الحياة. كل عام وأنتم بخير".

أهنئ الأمة الإسلامية والشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يملأ حياة المصريين بالفرح والبهجة والسرور وأن يعم الخير في كل بقعة من أرضها. وفي هذه المناسبة المباركة، أنتهز الفرصة كي أتقدم بتحية إجلال وتقدير لرجال ونساء وشباب مصر المخلصين ١/٢ pic.twitter.com/oFppe2eNzM — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) May 12, 2021



وأعلنت مصر، أمس الثلاثاء، مثل بقية الدول العربية والإسلامية، تعذر رؤية الهلال، ليكون الأربعاء متمما لشهر رمضان، وأن الخميس هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

المصدر: وكالات