السعودية تتبرع بإعادة تهيئة مستشفى "ابن الخطيب" في بغداد وعلاج الحالات الحرجة
Reuters
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أعلنت السفارة السعودية في العراق اليوم الأربعاء أن الملك سلمان بن عبد العزيز، وجه بالتبرع لإعادة تهيئة مستشفى "ابن الخطيب" المنكوب في بغداد.
وحسب بيان السفارة، فإن "الرياض أعلنت أيضا عن استقبال الحالات الحرجة لتقديم الرعاية الطبية لها في مستشفيات المملكة على نفقة خادم الحرمين الشريفين".
وقبل نحو ثلاثة أسابيع، اندلع في الطابق المخصص للإنعاش الرئوي في مستشفى "ابن الخطيب" ببغداد حريق ناتج عن انفجار عبوة أوكسجين.
وأدى الحريق إلى مصرع 82 شخصا، وإصابة أكثر من 100 آخرين.
المصدر: RT