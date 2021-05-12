أبراج غزة المدمرة

دمر الجيش الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية 3 أبراج سكنية في قطاع غزة، باستهدافها بالصواريخ.

وكان آخر تلك الأبراج برج "الشروق" الذي يتكون من نحو 13 طابقا، ويقع في شارع عمر المختار وسط مدينة غزة.

وأسفر القصف العنيف للبرج عن انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة المحيطة به.

ويضم برج "الشروق" شققا سكنية وعددا من مكاتب الشركات والمؤسسات الصحفية العاملة في غزة.

"خاص شهاب" #شاهد لحظة تدمير طائرات الاحتلال لبرج الشروق وسط مدينة غزة، المكون من 14 طابقًا. pic.twitter.com/9jrZv2QFu6 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 12, 2021

وفجر الأربعاء، دمرت الطائرات الإسرائيلية برج الجوهرة في شارع الجلاء وسط مدينة غزة، ويتكون البرج من 9 طوابق ويضم شققا سكنية وعددا من المكاتب، وقد أدى قصفه إلى أضرار كبيرة في المنشآت القريبة منه.

ومساء الثلاثاء، دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية برج هنادي غرب مدينة غزة، وسوته بالأرض كاملا.

ويتكون برج هنادي من 13 طابقا، ويضم عددا من المؤسسات الإغاثية والشقق السكنية، ومؤسسات المجتمع المدني.

وردت الفصائل الفلسطينية في غزة باستهداف مدينة تل أبيب بعشرات القذائف الصاروخية، مما أدى لحدوث أضرار ووقوع قتلى وإصابات لدى الجانب الإسرائيلي.

المصدر: RT + وكالات