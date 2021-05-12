أردوغان لبوتين: يجب تلقين إسرائيل درسا قويا وبحث إمكانية إرسال قوات دولية لحماية الفلسطينيين

أعلنت أنقرة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين التطورات حول الجولة الجديدة من التصعيد العسكري بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأكدت دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية في بيان أصدرته اليوم الأربعاء أن أردوغان خلال المكالمة استنكر بأشد عبارات ما وصفه بـ "الاعتداءات الإسرائيلية المتهورة" في مدينة القدس وقطاع غزة، قائلا إنه يتعين على المجتمع الدولي "تلقين إسرائيل درسا رادعا وقويا"، وإن تركيا تواصل مبادراتها بهذا الصدد على المستويات كافة.

وأشار الرئيس التركي إلى أهمية بيان الخارجية الروسية الذي ينص على ضرورة تسوية النزاع ضمن إطار قرارات الأمم المتحدة وبناء على حل الدولتين، مضيفا أن إظهار التوافق بين أنقرة وموسكو إزاء آخر المستجدات في القدس يشكل "رسالة مهمة".

وشدد أردوغان على أهمية أن يتدخل مجلس الأمن الدولي ويرسل "إشارات حاسمة وواضحة إلى إسرائيل بشأن ضرورة وقف هجماتها" لتفادي استمرار تصعيد التوترات في الأراضي المقدسة.

كما أعلن الرئيس التركي، حسب البيان، عن "ضرورة دراسة فكرة إرسال قوات دولية إلى المنطقة لحماية المدنيين الفلسطينيين"، مبديا قناعته بأن أنقرة وموسكو ستتعاونان بشكل وثيق مع الأمم المتحدة حول جميع المسائل المذكورة.

وأكد البيان أن المكالمة تناولت أيضا المسائل المتعلقة بإمدادات لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا إلى تركيا.

ولم تعلق روسيا بعد على المكالمة.

المصدر: RT