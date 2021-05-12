العاهل السعودي الملك سلمان وولي عهده يبادران إلى التسجيل في البرنامج الوطني للتبرع بالأعضاء

في خطوة غير مسبوقة، سجّل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان في برنامج التبرع بالأعضاء.

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وأفيد بأن الهدف من ذلك يتمثل في تشجيع القيادة السعودية عموم المواطنين والمقيمين على التسجيلفي برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي المتخصص.

ووُصفت هذه المبادرة بأنها غير مستغربة وهي تأتي "في إطار ما يحظى به مرضى الفشل العضوي النهائي من عناية بالغة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وتشجيعا من القيادة لعموم المواطنين والمقيمين على التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء؛ لما له من أهمية بالغة في منح الأمل للمرضى الذين تتوقف حياتهم على زراعة عضو جديد" مثل الكبد الكلى الرئة وغيرها.

ورأت صحيفة سبق أن مبادرة الملك سلمان وولي عهده في التسجيل ببرنامج التبرع بالأعضاء بمثابة "لفتة أبوية حانية تجاه مرضى الفشل العضوي النهائي، كما تعزز واحدة من أهم صور التكافل المعروفة عن المجتمع السعودي، كما تأتي داعمة لتعزيز مستويات الصحة العامة، وزيادة كفاءة القطاع الطبي في إجراء هذه العمليات المعقدة، والإسهام في رفع نسب نجاحها مستقبلا.

المصدر: سبق