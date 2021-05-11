الطيران الحربي الإسرائيلي يدمر برجا سكنيا مكونا من 13 طابقا في غزة

أفاد مراسل RT مساء الثلاثاء بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت على برج هنادي غرب مدينة غزة.

وذكر مراسلنا أن الطائرات الحربية نفذت غارة ثانية على برج هنادي المكون من 13 طابقا غرب القطاع وسوته أرضا.

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وأفاد بأن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف موقعا للمقاومة غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وتوعدت المقاومة بتوجيه ضربة قاسية إلى تل أبيب، حيث قالت "‏كتائب القسام" عبر إعلامها العسكري: "عسقلان.. أسدود.. ثم ماذا بعد؟ تل أبيب".

من جهة أخرى قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم تسجيل إطلاق حوالي 480 صاروخ من قطاع غزة حوالي صاروخ 200 منها تم اعتراضها.

وشهدت الأراضي الفلسطينية تصعيدا بعد أسابيع من المواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في القدس والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، إثر رشقات صاروخية نفذتها "سرايا القدس".

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وأعلنت "كتائب القسام" و"سرايا القدس" عن توجيه ضربات صاروخية نحو مدينتي القدس وسديروت وتل أبيب، عقب انتهاء مهلة منحتها الفصائل لإسرائيل لسحب قواتها من المسجد الأقصى.

وردا على ذلك، شن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة قتل خلالها 28 فلسطينيا على الأقل بينهم أطفال.

وجددت الطائرات الإسرائيلية في ساعات الصباح الباكر اليوم الثلاثاء غاراتها على قطاع غزة مستهدفة عدة مناطق في القطاع، علما أن الجيش الإسرائيلي أطلق على عمليته اسم "حارس الأسوار".

من جهتها أصدرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية فجر الثلاثاء بيانا مشتركا أطلقت فيه اسم "سيف القدس" على "المعركة التي تخوضها ضد إسرائيل نصرة للأهل في المدينة المقدسة".

المصدر: وكالات