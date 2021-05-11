مراسلتنا: مقتل شابين فلسطينيين عند حاجز زعترة بنابلس برصاص الجنود الإسرائيليين - فيديو

أفادت مراسلتنا في رام الله بأن شابين فلسطينيين قتلا بإطلاق الجنود الإسرائيليين النار عليهما، بدعوى محاولتهما تنفيذ عملية دهس قرب حاجز زعترة جنوب نابلس في الضفة الغربية.

وذكرت مراسلتنا، أن قوات الأمن الإسرائيلي أعلنت حالة الاستنفار عند الحاجز عقب إطلاق النار على الشابين اللذين كانا في سيارتهما الخاصة.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن "المتابعة مستمرة للحصول على معلومات مؤكدة حول الحالة الصحية للمواطنين الذين أطلق الجنود الإسرائيليون النار عليهما قرب نابلس".



المصدر: RT