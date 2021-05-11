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وزيرة الصحة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف "شلال الدم" في غزة

أخبار العالم العربي

وزيرة الصحة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف
Reuters
مستشفى في غزة
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 طالبت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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وأشارت الكيلة إلى أن وزارة الصحة على تواصل مستمر مع مراكزها ومستشفياتها في قطاع غزة لتلبية أي احتياجات قد تنجم عن هذا "العدوان الإسرائيلي الغاشم".

وقتل 24 فلسطينيا بينهم 9 أطفال إضافة لعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منازل المواطنين في قطاع غزة خلال أمس الاثنين وصباح اليوم الثلاثاء. 

المصدر: RT

يافا ستيتي- الضفة الغربية

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