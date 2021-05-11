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مراسلنا: بن سلمان يلتقى الكاظمي وصالح والحلبوسي في بغداد

أخبار العالم العربي

مراسلنا: بن سلمان يلتقى الكاظمي وصالح والحلبوسي في بغداد
واس
خالد بن سلمان
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أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الثلاثاء، بأن نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بن عبد العزيز، التقى في العاصمة بغداد الرئاسات العراقية الثلاث.

وقال مراسل RT، إن "بن سلمان التقى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي وبحثا العلاقات بين البلدين، والتعاون الأمني والعسكري، كما تطرقا إلى اللقاء السعودي الإيراني الذي احتضنته بغداد مؤخرا".

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وأضاف، أن "نائب وزير الدفاع السعودي التقى أيضا الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسلنا في العراق، بأن نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وصل العاصمة بغداد في زيارة رسمية.

المصدر: RT

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