نائب وزير الدفاع السعودي يصل بغداد على رأس وفد رفيع

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الثلاثاء، بأن نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وصل العاصمة بغداد في زيارة رسمية.

إقرأ المزيد

وقال مراسل RT، إن "بن سلمان وصل إلى بغداد في زيارة رسمية على رأس وفد سعودي رفيع، مبعوثا من العاهل سلمان بن عبد العزيز".

وأضاف، أن "نائب وزير الدفاع سيلتقي الرئاسات العراقية الثلاث، بالإضافة إلى وزير الدفاع العراقي".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مصدر عراقي لـRT عن زيارة لوفد سعودي رفيع إلى العاصمة بغداد، في زيارة هي الأولى من نوعها.



المصدر: RT