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مصدر لـRT: وفد سعودي رفيع يزور بغداد اليوم

أخبار العالم العربي

مصدر لـRT: وفد سعودي رفيع يزور بغداد اليوم
RT
العلمان العراقي والسعودي
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أعلن مصدر عراقي اليوم الثلاثاء، أن وفدا سعوديا رفيعا سيزور العاصمة بغداد مساء اليوم.

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وقال المصدر لـRT، إن "الوفد السعودي سيكون برئاسة شخصية حكومية رفيعة، وهي زيارة تعتبر الأولى من نوعها".

وأضاف: "لأسباب أمنية لم يعلن عن الزيارة في وقت سابق، كما لا يسمح بكشف اسم الوفد ورئيسه".

يذكر أن العلاقات العراقية السعودية شهدت تقاربا كبيرا في السنوات الأخيرة، لكنه تقارب "حذر" لم ينتج عنه أي شيء حتى اللحظة.

واحتضنت بغداد قبل شهر تقريبا اجتماعا بين مسؤولين سعوديين وإيرانيين في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الرياض وطهران وتهدئة الأوضاع في المنطقة.

المصدر: RT

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