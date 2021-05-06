وزير الخارجية العراقي: لعبنا دورا في المفاوضات السعودية الإيرانية

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الخميس، أن بلاده لعبت دورا في المفاوضات السعودية الإيرانية التي احتضنتها العاصمة بغداد.

وقال في تصريح صحفي: "بدأنا بالسفر إلى العواصم، حيث ذهبت إلى طهران عدة مرات، وعقدت اجتماعات مع نظيري الوزير محمد جواد ظريف، بل ومع شخصيات أخرى في قيادتهم أيضا".

وأضاف: "وفي الرياض التقينا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برفقة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، حيث أبدى الأمير السعودي دعمه للحوار".

وأشار حسين إلى أن "المحادثات بين طهران والرياض بدأت، ونأمل أن تكون مثمرة وأن يرقى مستواها".

ونقلت RT قبل أيام عن مصادر في الحكومة العراقية، احتضان بغداد اجتماعا بين مسؤولين سعوديين وإيرانيين في محاولة من العراق لتقريب وجهات النظر بين البلدين.

المصدر: RT + repubblica