أردوغان وأمير قطر يبحثان "عدوان إسرائيل على الأقصى"

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، "اعتداءات إسرائيل على المسجد الأقصى والفلسطينيين"، وفق بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

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وأكد أردوغان، وفق البيان، أهمية العمل الذي ستقوم به تركيا وقطر من أجل حشد دول المنطقة والرأي العام العالمي ضد الهجمات الإسرائيلية.

وتشهد مدينة القدس في المسجد الأقصى والبلدة القديمة، مواجهات بين القوات الإسرائيلية والمستوطنين من جهة، والفلسطينيين من جهة أخرى، منذ بداية شهر رمضان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية على قطاع غزة تحمل اسم" حارس الأسوار"​​​​​، أسفرت حتى اللحظة عن مقتل 26 فلسطينيا وإصابة أكثر من مئة بجروح.

من جهتها، أعلنت "الغرفة المشتركة" للفصائل الفلسطينية إطلاق عملية "سيف القدس" ردا على العدوان الإسرائيلي، وأطلقت مئات الصواريخ باتجاه مدينتي عسقلان وأسدود.

المصدر: الأناضول