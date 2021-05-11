ليبيا.. إنقاذ 143 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عرض البحر

أعلنت السلطات الليبية أن زورقا تابعا للإدارة العامة لأمن السواحل، أنقذ 143 مهاجرا غير شرعي، يحملون جنسيات مختلفة، في عرض البحر.

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وفي بيان لها، أشارت وزارة الداخلية الليبية إلى أن الزورق نقل المهاجرين، وبينهم خمسة نساء، إلى نقطة إنزال المهاجرين بميناء طرابلس البحري.

ولفتت الوزارة في البيان إلى تقديم المساعدات الإنسانية والطبية للمهاجرين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

المصدر: "الوسط" الليبية