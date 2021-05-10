لحظة إطلاق الرصاص على رأس صحفي عراقي (فيديو)

بثت قناة "الفرات" المحلية في العراق، اليوم الاثنين، مقطع فيديو للحظة إطلاق الرصاص الحي على رأس مراسلها في محافظة الديوانية أحمد حسن.

وظهر حسن وهو يحاول صف سيارته بعد عودته إلى منزله في قضاء الشامية بمحافظة الديوانية جنوبي العراق، ثم تقدم باتجاهه شخص وأطلق الرصاص عليه ثم لاذ بالفرار.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مستشفى "الجملة العصبية" في العاصمة العراقية بغداد، نجاح عملية إنقاذ الصحفي العراقي أحمد حسن.

ويوم أمس أفاد مراسلنا في العراق بتعرض الصحفي أحمد حسن، إلى عملية اغتيال في محافظة الديوانية جنوبي العراق.

وتأتي هذه العملية بعد نحو 24 ساعة على اغتيال الناشط في الاحتجاجات العراقية إيهاب الوزني في محافظة كربلاء.

المصدر: RT