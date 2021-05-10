وكالة: إصابة 7 مدنيين في مدينة مأرب بصاروخ باليستي

اتهمت وسائل إعلام تابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الاثنين، جماعة "أنصار الله"، بشن قصف صاروخي أوقع ضحايا من المدنيين في محافظة مأرب شمال شرقي البلاد.

ونقلت وكالة "سبأ" التابعة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، عن مصدر محلي، إن "الحوثيين قصفوا عند الـ 12 والنصف بعد منتصف الليل، حيا سكنيا وسط مدينة مأرب بصاروخ باليستي، أسفر عن إصابة 7 مدنيين بشظايا تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وحسب المصدر، فإن "الصاروخ هو الخامس الذي يقصف به الحوثيون مدينة مأرب، والمدنيين في المدينة خلال 7 أيام".

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من جانبها، قالت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين، إن طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية، شن 25 غارة على محافظة مأرب أمس الأحد.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أخرى نقلا عن مصادر عسكرية في محافظة مأرب، أن أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف القوات الحكومية سقطوا نتيجة استهدافهم بهجوم صاروخي طال معسكر القوات الخاصة أثناء تجمع عسكري كانت تعده الحكومة لتعزيز الجبهات في محيط المدينة.

وتشهد محافظة مأرب، منذ أكثر من ثلاثة أشهر، معارك محتدمة بين الجيش اليمني والمقاتلين الحوثيين.

المصدر: وسائل إعلام يمنية