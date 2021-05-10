السفارة السعودية في تونس: حجر إجباري لمدة 7 أيام للقادمين إلى الجمهورية

لفتت سفارة الرياض لدى تونس نظر المواطنين السعوديين، إلى أنه سيتعين على الوافدين إلى تونس التقيد بقوانين السفر التي أقرتها السلطات التونسية.

وأكدت السفارة في بيان على "تويتر" يوم الأحد، على ضرورة حمل الزائر إلى تونس شهادة تحليل سلبي (PCR) ولم يمض عليها أكثر من 72 ساعة، كما يجب عليه تحميل تطبيق (إحمي) وإدخال البيانات الشخصية ورقم الرحلة القادم عليها.

وأشارت السفارة إلى أنه سيكون هناك حجر إجباري على القادمين إلى تونس في الفنادق لمدة سبعة أيام.

وأضافت أنه يجب الإفصاح عن المبالغ المالية في حال تجاوزت 3000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

ومكنت السفارة السعودية في تونس مواطنيها من التواصل مع السفارة على حسابها الرسمي في "تويتر" أو على أرقام خصصتها للغرض.

يسر سفاره المملكه العربيه السعوديه في الجمهوريه التونسيه أن تنبه المواطنين السعوديين القادمين الى الجمهوريه التونسيه بقوانين السفر التي أقرتها السلطات التونسيه

وهي على النحو التالي:- — السفارة في تونس (@KSAembassyTN) May 9, 2021

المصدر: RT