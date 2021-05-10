مصر.. اندلاع حريق ضخم على سطح فندق شهير في طنطا (فيديو)

اندلع حريق ضخم على سطح مشترك بين فندق شهير وبرج آخر في مدينة طنطا المصرية، إثر تماس كهربائي، وأدى إلى وقوع أضرار مادية.

ودفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بنحو 8 سيارات إطفاء مدعومة بقوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماده.

عاجل:مصر، 🇪🇬 حريق 🔥 هائل فى فندق بانوراما طنطا فى محافظة طنطا pic.twitter.com/RYQd6oVsRt — Khaled خالد (@Khaled52295589) May 10, 2021

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية انتقلت إلى مكان الحادث وتم الدفع بسيارات الإطفاء لإخماد النيران وتم السيطرة على الحريق واخماده، دون وقوع ضحايا.

المصدر: "صدى البلد"