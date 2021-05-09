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الأمم المتحدة تطالب أطراف النزاع في اليمن بتطهير الحديدة من الألغام

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الأمم المتحدة تطالب أطراف النزاع في اليمن بتطهير الحديدة من الألغام
Reuters KHALED ABDULLAH
الحرب في اليمن
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طالبت الأمم المتحدة بإزالة الألغام في محافظة الحديدة غربي اليمن، على خلفية ازدياد عدد الضحايا المدنيين جراء هذه الألغام.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) عبر "تويتر": "تمثل الوفيات والإصابات لعدد من المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء، بعد اصطدام سيارتهم بعبوة ناسفة في الدريهمي المزيد من الخسائر المأساوية الناجمة جراء الصراع في الحديدة وفي جميع أنحاء اليمن".

وأعربت عن تعازيها لذوي الضحايا وتضامنها مع المتضررين، مذكرة جميع أطراف النزاع "بواجبهم بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية أرواح المدنيين وبالتزاماتهم بموجب اتفاق الحديدة بإزالة الألغام".

وأضافت أن "بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة على استعداد للمساعدة وتسهيل عملية إزالة الألغام في الحديدة".

المصدر: RT

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