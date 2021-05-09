الأمم المتحدة تطالب أطراف النزاع في اليمن بتطهير الحديدة من الألغام

طالبت الأمم المتحدة بإزالة الألغام في محافظة الحديدة غربي اليمن، على خلفية ازدياد عدد الضحايا المدنيين جراء هذه الألغام.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) عبر "تويتر": "تمثل الوفيات والإصابات لعدد من المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء، بعد اصطدام سيارتهم بعبوة ناسفة في الدريهمي المزيد من الخسائر المأساوية الناجمة جراء الصراع في الحديدة وفي جميع أنحاء اليمن".

1. تُمثل الوفيات والإصابات لعدد من المدنيين ، بمن فيهم الأطفال والنساء ، بعد اصطدام سيارتهم بعبوة ناسفة في الدريهمي المزيد من الخسائر المأساوية الناجمة جراء الصراع في #الحديدة وفي جميع أنحاء #اليمن. تُعرب بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة عن تعازيها لأسرة المتضررين ، وتذكّر — UN Mission to support the Hudaydah Agreement (@UN_Hudaydah) May 9, 2021

وأعربت عن تعازيها لذوي الضحايا وتضامنها مع المتضررين، مذكرة جميع أطراف النزاع "بواجبهم بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية أرواح المدنيين وبالتزاماتهم بموجب اتفاق الحديدة بإزالة الألغام".

وأضافت أن "بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة على استعداد للمساعدة وتسهيل عملية إزالة الألغام في الحديدة".

المصدر: RT