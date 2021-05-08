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مصادر لـRT: شركة أمريكية تشرف على صيانة طائرات F16 تقرر مغادرة العراق بسبب الهجمات عليها

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مصادر لـRT: شركة أمريكية تشرف على صيانة طائرات F16 تقرر مغادرة العراق بسبب الهجمات عليها
طائرة عسكرية في إحدى القواعد الجوية بالعراق - أرشيف
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أكد مصدر حكومي عراقي لـRT أن شركة أمريكية تشرف على صيانة طائرات F16، قررت مغادرة العراق بسبب الهجمات عليها.

وقال المصدر لـRT، إن "موظفي الشركة الذين يبلغ عددهم أكثر من 80 موظفا قرروا مغادرة العراق بسبب الهجمات التي تطالهم".

وأضاف أن "السلطات العراقية تعمل على إقناع الشركة في العدول عن قرارها وتقديم ضمانات لها".

يذكر أن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي زار صباح اليوم قاعدة بلد الجوية حيث مقر صيانة طائرات الـF16، والتقى بممثلين عن الشركة الأمريكية بعد سلسلة هجمات طالت القاعدة.

المصدر: RT

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