بغداد تنفي وجود قوات أجنبية قتالية في قاعدة بلد الجوية

نفى مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم السبت، وجود قوات أجنبية قتالية في قاعدة بلد الجوية شمال العاصمة بغداد.

وقال في بيان صحفي خلال زيارته القاعدة، إن "الحديث عن وجود قوات أجنبية قتالية في قاعدة بلد الجوية غير دقيق، بل هناك شركات أجنبية مدنية تعمل على تدريب العراقيين في مجال صيانة الطائرات، وهي موجودة وفق عقود رسمية مع العراق".

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وأضاف: "يجب أن ندعم وجود هذه القاعدة لمواصلة جهود محاربة داعش الإرهابي، وعلينا دعم الأجهزة الأمنية بكافة صنوفها، للحفاظ على الأمن الداخلي وتعزيز مكانة العراق داخليا وخارجيا".

والتقى الأعرجي خلال زيارته للقاعدة، بالشركات الأجنبية العاملة فيها وأكد أن "هذه الشركات تقدم الخدمة للجانب العراقي، وهي تعمل وفق عقود رسمية عراقية"، وفقا للبيان.

وتتعرض قاعدة بلد الجوية إلى استهداف مستمر بصواريخ "الكاتويشا" من قبل جماعات "مجهولة" لم تسمها السلطات العراقية حتى الآن.

المصدر: RT