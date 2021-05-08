بغداد: لا خسائر بسقوط طائرة مفخخة على قاعدة عين الأسد

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم السبت، عدم وجود خسائر جراء سقوط طائرة مسيرة مفخخة على قاعدة عين الأسد غربي البلاد.

وذكرت في بيان صحفي مقتضب، أن "الطائرة المسيرة المفخخة التي سقطت على قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار، لم تتسبب بأية خسائر".

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وفي وقت سابق من اليوم، أكد متحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق أن طائرة مسيرة هاجمت فجر اليوم السبت قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية ودولية غربي العراق.

ويأتي الهجوم بعد ساعات على إعلان التحالف عن تسليمه القوات العراقية ذخيرة تقدر بنحو 1.8 مليون دولار في قاعدة عين الأسد الجوية.

وكانت قاعدة عين الأسد قد تعرضت في وقت سابق هذا الأسبوع إلى قصف صاروخي دون تسجيل خسائر.

المصدر: RT