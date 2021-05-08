 
مباشر

الشرطة العراقية تكشف عن جريمة قتل بعد 25 عاما على وقوعها

مجتمع

الشرطة العراقية تكشف عن جريمة قتل بعد 25 عاما على وقوعها
Reuters KHALID AL-MOUSILY
عناصر من الشرطة العراقية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qco5

كشفت مديرية شرطة محافظة الديوانية، جنوبي العراق، اليوم السبت عن جريمة قتل بعد مرور 25 سنة على وقوعها.

إقرأ المزيد
العراق.. الكاظمي يوجه بتفعيل العمليات الاستباقية لمواجهة تحركات
العراق.. الكاظمي يوجه بتفعيل العمليات الاستباقية لمواجهة تحركات "داعش"

وذكرت الشرطة في بيان صحفي، إن "مفارز شعبة مكافحة إجرام قضاء الحمزة تمكنت من القبض على متهم بالقتل، يبلغ من العمر 63 عاما".

وأضافت، أن "الملقى القبض عليه، اعترف أثناء التحقيق بارتكابه جريمة قتل مواطن في عام 1996 بسبب خلافات على أرض زراعية بعد أن رماه بالرصاص الحي بواسطة سلاح كلاشنكوف".


المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تابع على الهواء تحليق الصاروخ الصيني التائه قبيل سقوطه!