الشرطة العراقية تكشف عن جريمة قتل بعد 25 عاما على وقوعها

كشفت مديرية شرطة محافظة الديوانية، جنوبي العراق، اليوم السبت عن جريمة قتل بعد مرور 25 سنة على وقوعها.

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وذكرت الشرطة في بيان صحفي، إن "مفارز شعبة مكافحة إجرام قضاء الحمزة تمكنت من القبض على متهم بالقتل، يبلغ من العمر 63 عاما".

وأضافت، أن "الملقى القبض عليه، اعترف أثناء التحقيق بارتكابه جريمة قتل مواطن في عام 1996 بسبب خلافات على أرض زراعية بعد أن رماه بالرصاص الحي بواسطة سلاح كلاشنكوف".



المصدر: RT