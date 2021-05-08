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العراق يصف أحداث القدس بـ"العدائية" ويؤكد تضامنه مع الشعب الفلسطيني

أخبار العالم العربي

العراق يصف أحداث القدس بـ
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وصفت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، الأحداث التي شهدتها مدينة القدس الليلة الماضية، بـ"العدائية"، وأكدت تضامن العراق مع الشعب الفلسطيني.

ودانت في بيان صحفي "اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، وممارسة أعمال الترويع وبث الذعر بين صفوف المصلين الفلسطينيين".

وأكدت الخارجية العراقية "تضامن حكومة وشعب العراق مع أبناء القدس الشريف"، وطالبت بـ"بوقف الهجمات العدائية على الآمنين".

وأشارت إلى أن "العراق يجدد موقفه الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية، التي كانت ولاتزال قضية محورية"، بحسب البيان.

وأصيب 205 فلسطينيين على الأقل، إثر مواجهات اندلعت مساء الجمعة مع القوات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، وفي حي الشيخ جراح وباب العامود في القدس.

 

المصدر: RT

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