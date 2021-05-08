العاهل السعودي يوافق على بناء جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان

صدرت مساء يوم الجمعة موافقة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على بناء جامع خادم الحرمين الشريفين بالجامعة الإسلامية العالمية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

ويضم المشروع الذي يقع في المدينة الجامعية (10-H)، مصلى للرجال يتسع لـ4000 مصل، وآخر للنساء يتسع لـ2000 مصلية، إضافة إلى ساحات خارجية تتسع لـ6000 شخص.

كما يشمل المشروع مكتبة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ومتحف خادم الحرمين الشريفين، وقاعة الأمير محمد بن سلمان للمؤتمرات، وكذلك منطقة للخدمات الإدارية ومواقف للسيارات.



ووصل رئيس وزراء باكستان عمران خان إلى مدينة جدة السعودية يوم الجمعة، في زيارة رسمية للمملكة تلبية لدعوة ولي العهد السعودي.

وذكرت وكالة"واس"، أن الزيارة التي تستمر يومين ستشهد مناقشة ملفات مهمة، إضافة لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وكذلك بحث عدد من المستجدات في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق اليوم، التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض، قائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجوا.

المصدر: صحيفة "عكاظ" السعودية