الشرطة الإسرائيلية: إصابة 6 من عناصرنا في مواجهات المسجد الأقصى - فيديو

أعلنت الشرطة الإسرائيلية إصابة 6 من عناصرها خلال مواجهات مع الفلسطينيين في محيط المسجد الأقصى، اندلعت إثر استخدام القوة المفرطة ضد المصلين.

وجاء في بيان عن الشرطة الإسرائيلية: "في أعقاب تجدد أعمال الشغب والعبث بالنظام، على يد الآلاف من المصلين مباشرة بعد صلاة التراويح في الحرم القدسي، والتي تخللتها إلقاء الحجارة والمفرقعات النارية، تواصل الشرطة وحرس الحدود أنشطة إعادة النظام باستخدام وسائل تفريق الحشود".

وأضاف البيان: "أصيب حتى الآن 6 من رجال الشرطة بجروح خلال هذه الحوادث وبعضهم بحاجة إلى علاج طبي".

وتابع: سنرد بقوة على أي اضطراب وأعمال شغب وإيذاء لقواتنا، وسنعمل على تحديد المسؤولين عن ذلك وتقديمهم للعدالة.

من جهته، أمر قائد لواء "القدس" الإسرائيلي دورون تورجمان بتقييم الوضع مع قيادة اللواء في أعقاب المواجهات هذه الليلة، ووجه بمواصلة استعداد القوات مع اقتراب نهاية الصلاة.

بدوره، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 163 مدنيا خلال مواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلي في المسجد الأقصى والشيخ جراح وباب العامود.

المصدر: RT