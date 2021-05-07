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بلغت أكثر من ألف مسجد.. السعودية تغلق 12 مسجدا وقاية من كورونا

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بلغت أكثر من ألف مسجد.. السعودية تغلق 12 مسجدا وقاية من كورونا
Reuters
إغلاق مساجد في السعودية بسبب كورونا - أرشيف
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أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية 12 مسجدا في 5 مناطق، بعد ثبوت 12 إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وأشارت الوزارة إلى أن "مجموع ما أغلق خلال 90 يوما وصل إلى 1068 مسجدا، أعيد فتح 1054 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله".

وبينت، أن "المساجد المغلقة 6 بمنطقة الرياض واثنان بالمنطقة الشرقية واثنان بمنطقة جازان ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة نجران"، مشيرة إلى "إعادة فتح 17 مسجدا، منها 5 بمنطقة الرياض و5 بمنطقة مكة المكرمة، وثلاثة بالمنطقة الشرقية وثلاثة بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة الباحة، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة".

ودعت الوزارة المصلين والقائمين على المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

المصدر: "واس"

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