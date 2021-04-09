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السعودية.. إغلاق 7 مساجد كشف عن إصابات بكورونا بين مصليها

أخبار العالم العربي

السعودية.. إغلاق 7 مساجد كشف عن إصابات بكورونا بين مصليها
Reuters
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أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية سبعة مساجد في عدد من المناطق، بعد تسجيل سبع إصابات بكورونا بين المصلين.

وبينت الوزارة أن "المساجد المغلقة 3 مساجد في منطقة الرياض تم رصد 3 حالات إصابة بها، ومسجدان بمنطقة الحدود الشمالية تم رصد حالتي إصابة بهما ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة الباحة بمعدل إصابة لكل مسجد".

وأشارت الشؤون الإسلامية إلى إعادة فتح 12 مسجدا، 4 بمنطقة الرياض و3 بمنطقة عسير و3 بمنطقة مكة المكرمة و1 بمنطقة الباحة و1 بمنطقة القصيم، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

المصدر: "عكاظ"

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