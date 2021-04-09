السعودية.. إغلاق 7 مساجد كشف عن إصابات بكورونا بين مصليها

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية سبعة مساجد في عدد من المناطق، بعد تسجيل سبع إصابات بكورونا بين المصلين.

وبينت الوزارة أن "المساجد المغلقة 3 مساجد في منطقة الرياض تم رصد 3 حالات إصابة بها، ومسجدان بمنطقة الحدود الشمالية تم رصد حالتي إصابة بهما ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة الباحة بمعدل إصابة لكل مسجد".

وأشارت الشؤون الإسلامية إلى إعادة فتح 12 مسجدا، 4 بمنطقة الرياض و3 بمنطقة عسير و3 بمنطقة مكة المكرمة و1 بمنطقة الباحة و1 بمنطقة القصيم، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

المصدر: "عكاظ"