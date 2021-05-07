لودريان: القادة اللبنانيون لم يلتزموا بتعهداتهم وسنجيش المجتمع الدولي

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الجمعة، إن جميع القادة اللبنانيين لم يلتزموا بتعهداتهم التي قطعوها أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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وأشار في حديث إلى صحيفة "النهار" اللبنانية، إلى أن لقاءاته مع الرؤساء الثلاثة، جاءت من منطلق ما يمثلون دستوريا وليست "محاباة".

وأكد الوزير الفرنسي أن بلاده ستجيش المجتمع الدولي لإجراء انتخابات نيابية في موعدها في لبنان.

من جهة أخرى، قال لودريان لقناة "الحدث" إنه إذا استمر التعطيل ستتوسع عقوباتنا لتصبح أقسى.

وسيغادر لودريان لبنان اليوم الجمعة من دون عقد مؤتمر صحفي كما جرت العادة.

وكان لودريان، التقى أمس الخميس الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا ورئيس البرلمان نبيه بري في مقر إقامته في عين التينة، بينما التقى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مساء في قصر الصنوبر، مقر السفارة الفرنسية في لبنان.

كما التقى لودريان في قصر الصنوبر مساء أمس، مجموعات من قوى المجتمع المدني، ورئيس حركة الاستقلال ميشال معوض، ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل وغيرهم.

المصدر: النهار+ الحدث+ RT