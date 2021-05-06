حريق كبير يلتهم سوقا وسط بغداد وفرق الدفاع المدني تستنفر (صور)

أفاد مراسلنا في العراق بأن حريقا كبيرا اندلع في سوق وسط العاصمة بغداد، وتم استنفار فرق الدفاع المدني للسيطرة على الحريق.

وذكر مراسل RT أن الحريق اندلع في سوق الجمعة بمنطقة النهضة ببغداد، ولا معلومات عن حجم الأضرار حتى اللحظة.

وأشار إلى أن السوق يضم الأثاث المستعمل والأجهزة الكهربائية.

إقرأ المزيد

وأفاد بأن مديرية الدفاع المدني أرسلت 30 فريقا للسيطرة على الحريق.

ونجم حريق اندلع قبل أيام في الطابق المخصص للإنعاش الرئوي في مستشفى ابن الخطيب ببغداد عن انفجار عبوة أوكسجين، مما أودى بحياة 82 شخصا، وإصابة أكثر من 100 آخرين.

المصدر: RT