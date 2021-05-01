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العراق.. حريق في مستشفى البصرة التعليمي (فيديو)

أخبار العالم العربي

العراق.. حريق في مستشفى البصرة التعليمي (فيديو)
مستشفى البصرة التعليمي
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أفاد مراسلنا في العراق، اليوم السبت، بأن حريقا اندلع في مستشفى البصرة التعليمي بجنوب البلاد، بعد مرور أسبوع على حريق مستشفى ابن الخطيب ببغداد، الذي تسبب في وفاة 82 شخصا.

وقال مراسل RT، إن "الحريق اندلع في القسم الباطني من مستشفى البصرة، لكن فرق الدفاع المدني سيطرت عليه".

وأضاف، أن "السلطات في المحافظة أكدت عدم وجود أي خسائر بشرية، وأن الحريق كان بسبب عطب كهربائي".

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ونجم حريق اندلع السبت الماضي في الطابق المخصص للإنعاش الرئوي في مستشفى ابن الخطيب ببغداد عن انفجار عبوة أوكسجين، أودى بحياة 82 شخصا، وإصابة أكثر من 100 آخرين.

 

المصدر: RT

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