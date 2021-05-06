مصر.. فصل طالبتين إثر شجار استخدمت فيه أسلحة بيضاء

شكلت وزارة التربية والتعليم المصرية لجنة للتحقيق في واقعة مدرسة السيدة رقية الثانوية التجارية، التي شهدت اشتباكا بين طالبتين استخدمت فيه أداة حادة داخل حرم المدرسة.

وتبين للجنة التحقيق أنه أثناء خروج الطالبات من الامتحان صباح يوم الخميس قامت إحدى الطالبات بالاعتداء على زميلتها الطالبة بآلة حادة (Cutter).

وكشف التحقيق أنه عند محاولة أحد الإداريين بالمدرسة التدخل لفض المشاجرة قامت الطالبة بالاعتداء عليه بقطع في وتر اليد وتم نقله إلى المستشفى هو والطالبة المعتدى عليها.

وتم استدعاء الطالبة المعتدية من قبل الشرطة لاستجوابها.

وقررت الوزارة فصل الطالبتين من الدراسة، ونقل مدير المدرسة لحين انتهاء التحقيق.

المصدر: RT