مصر.. وفاة مدير عام في وزارة الصحة متأثرا بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، الخميس، وفاة مدير عام خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة إيهاب سراج الدين، متأثرا بفيروس كورونا.

وشغل سراج الدين (40 عاما) منصب مدير عام خدمات نقل الدم، "وشارك في تجهيز بنوك الدم القومية ومشروع بلازما الدم ومشتقاته، وعرف عنه بالكفاءة داخل العمل".

وذكرت الوزارة أن إجمالي الإصابات بكورونا في مصر بلغ 232905 من ضمنهم 174217 حالة تم شفاؤها، و13655 حالة وفاة.

المصدر: "الوطن المصرية"