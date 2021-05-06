طائرة عسكرية مصرية توصل شحنة مستلزمات طبية إلى تونس

حطت صباح اليوم الخميس بالقاعدة العسكرية بالعوينة في تونس طائرة عسكرية مصرية محملة بمعدات ومستلزمات طبية للمساعدة على دعم جهود مواجهة جائحة كوفيد-19.

والطائرة، التي تم إرسالها بمبادرة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كان في استقبالها كل من وزير الدفاع التونسي، ومدير عام الصحة العسكرية وسفير مصر بتونس.

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وكانت تونس استلمت قبل أيام ثلاث شحنات أكسجين قادمة من الجزائر، وذلك في الوقت الذي يتعرض فيه النظام الصحي التونسي لضغط شديد بعد أن امتلأت أجنحة الرعاية الفائقة بسبب الزيادة في حالات كوفيد-19.

المصدر: "موزاييك أف إم"