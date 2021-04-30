 
مباشر

تونس تستلم شحنات أكسجين قادمة من الجزائر لمواجهة الجائحة

أخبار العالم العربي

تونس تستلم شحنات أكسجين قادمة من الجزائر لمواجهة الجائحة
Reuters AH
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qb2g

استلمت تونس في الساعات الأولى من اليوم الجمعة ثلاث شحنات أكسجين قادمة من الجزائر، عبر المعبر الحدودي "بوشبكة" التابع لمدينة القصرين.

ونقل موقع "موزاييك أف أم" التونسي عن مصدر دبلوماسي أن حجم الشحنات المستلمة بلغ 180 ألف لتر من الأكسجين.

وأضاف المصدر أن "هذا المد سيتواصل في الأيام القليلة القادمة"، مشيرا إلى أن الجزائر وفرت الأكسجين لتونس "بكميات هائلة" في الفترة السابقة.

وتابع أن "الاتصالات بين تونس والجزائر متواصلة في هذا المجال، باعتبار النقص الحاصل في مادة الأكسجين في مستشفيات تونس".

يذكر أن النظام الصحي التونسي يتعرض للضغط الشديد بعد أن امتلأت أجنحة الرعاية الفائقة بسبب زيادة جديدة في حالات كوفيد-19.

المصدر: "موزاييك أف أم"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا