تونس تستلم شحنات أكسجين قادمة من الجزائر لمواجهة الجائحة

استلمت تونس في الساعات الأولى من اليوم الجمعة ثلاث شحنات أكسجين قادمة من الجزائر، عبر المعبر الحدودي "بوشبكة" التابع لمدينة القصرين.

ونقل موقع "موزاييك أف أم" التونسي عن مصدر دبلوماسي أن حجم الشحنات المستلمة بلغ 180 ألف لتر من الأكسجين.

وأضاف المصدر أن "هذا المد سيتواصل في الأيام القليلة القادمة"، مشيرا إلى أن الجزائر وفرت الأكسجين لتونس "بكميات هائلة" في الفترة السابقة.

وتابع أن "الاتصالات بين تونس والجزائر متواصلة في هذا المجال، باعتبار النقص الحاصل في مادة الأكسجين في مستشفيات تونس".

يذكر أن النظام الصحي التونسي يتعرض للضغط الشديد بعد أن امتلأت أجنحة الرعاية الفائقة بسبب زيادة جديدة في حالات كوفيد-19.

المصدر: "موزاييك أف أم"