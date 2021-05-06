هجوم مسلح من قبل عناصر "داعش" على نقطة تفتيش للجيش العراقي في كركوك

شن مسلحون من تنظيم "داعش" الإرهابي هجوما على نقطة تفتيش للجيش العراقي في قضاء الدبس بمحافظة كركوك شمالي العراق.

واستهدف عناصر التنظيم نقطة تفتيش في منطقة "نمرة 8" في الدبس ضمن قاطع مسؤولية الفرقة الثامنة في الجيش العراقي، ولم تصدر حتى الآن أي إحصائية رسمية عن الخسائر التي خلفها الهجوم.

وعلى صعيد متصل، أكدت مصادر أمنية أن قوات البيشمركة في إقليم كردستان العراق على الحدود مع محافظة كركوك دخلت حالة الإنذار القصوى، تحسبا لأي تحركات لعناصر "داعش" الذين ازدادت هجماتهم في الآونة الأخيرة.

المصدر: RT