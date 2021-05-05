أضرار كبيرة نجمت عن الضربات الإسرائيلية على مناطق في سوريا

أظهرت صور تداولتها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حجم الأضرار التي سببها الهجوم الصاروخي الإسرائيلي على مناطق في الساحل السوري.

الهجوم الذي تسبب بمقتل شخص وجرح ستة آخرين بينهم طفل، أدى أيضا إلى أضرار مادية في المنازل وفي منشأة مدنية لصناعة المواد البلاستيكية ومستودعا للأخشاب والسيراميك، كذلك أسفر عن نفوق عدد من الماشية.

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محافظة اللاذقية أوعزت بتوفير الاحتياجات الأساسية للعائلات المتضررة، حسب ما ذكر المكتب الصحفي في المحافظة، وأضاف أن مسؤولين محليين زاروا "المتضررين والمصابين جراء العدوان الاسرائيلي في مدينة اللاذقية ومحيطها" وقال إن المحافظ أوعز بتأمين احتياجاتهم.

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وأشارت المحافظة إلى أن ورشات المدينة أنهت صيانة الأضرار في الشبكة الكهربائية في منطقة سوق الجمعة وفي منطقة الحفة، كما انهت ورشات مجلس المدينة إزالة اثار العدوان من المواقع المتضررة".

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كما سبب الهجوم حرائق في المحافظة وذكر فوج إطفاء اللاذقية أن ثلاثة مواقع تعرضت لحرائق، وأكد أنه عمل على إخمادها وأوضح أن أول موقع حدث به الانفجار كان ناجما عن صاروخ سقط على معمل للحجر والسيراميك.

المصدر: RT