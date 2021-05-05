العراق يبعث رسالة إلى مجلس الأمن لتقديم الدعم له في الانتخابات التشريعية

أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، أنها بعثت رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تطلب فيها دعمه في الانتخابات التشريعية العراقية المقررة في نهاية العام الجاري.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أن "الوزير فؤاد حسين تلقى اتصالا هاتفيا من وزيرة خارجية بلجيكا، صوفي ويلمز، وبحثا ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية، والارتقاء بها إلى ما يلبي طموح الشعبين الصديقين".

وناقش الاتصال أيضا، بحسب البيان، قرار الحكومة العراقية إجراء انتخابات تشريعية "حرة ونزيهة".

ونقل البيان عن وزير الخارجية قوله، إن "العراق بعث رسالة إلى مجلس الأمن لتقديم الدعم وإرسال المراقبين لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد".

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وقبل أيام كشف مصدر عراقي لـRT، عن احتمال تأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر المقبل 10 أيام عن موعدها المحدد.

وكانت الحكومة العراقية قد حددت في السابق السادس من يونيو 2021 موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة، لكنها عادت وأعلنت عن تأجيل هذا الموعد إلى العاشر من أكتوبر من ذات العام.

وقبل أيام بحث الرئيس العراقي برهم صالح، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، ضرورة التنسيق الفاعل بين الجانبين لضمان الرقابة الأممية على الانتخابات العراقية المقبلة.

المصدر: RT