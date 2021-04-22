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مصدر لـRT: الانتخابات العراقية قد تؤجل 10 أيام

أخبار العالم العربي

مصدر لـRT: الانتخابات العراقية قد تؤجل 10 أيام
الانتخابات العراقية - أرشيف
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كشف مصدر عراقي، اليوم الخميس، عن احتمال تأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر المقبل 10 أيام عن موعدها المحدد.

وقال المصدر لـRT، إن "هناك من يدفع باتجاه أن تؤجل الانتخابات لما هو أبعد من العشرة أيام، لكن حتى الآن لا يوجد إقرار أو إعلان رسمي".

وأكد، أن "الانتخابات ستؤجل وفقا لما يتم تدارسه داخل الأروقة الحكومية، والتأجيل المقترح هو عشرة أيام".

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وحددت الحكومة العراقية السادس من يونيو المقبل موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة، لكنها أجلته إلى العاشر من أكتوبر من ذات العام.

وقبل أيام بحث الرئيس العراقي برهم صالح، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش ضرورة التنسيق الفاعل بين الجانبين لضمان الرقابة الأممية على الانتخابات المقبلة.

المصدر: RT

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