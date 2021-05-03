مصر.. محافظ البحر الأحمر يعلن جاهزية الغردقة لاستقبال السياح الروس

أكد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي خلال لقائه السفير الروسي غيورغى بوريسينكو، جاهزية مدينة الغردقة أمنيا وصحيا وكذلك البنية التحتية والمنشآت السياحية لاستقبال السياح الروس.

وقال حنفي إنه عقد لقاء موسعا مع كبار رجال الأعمال ممن يتعاملون مع منظمي الرحلات الروسية، حيث بدأ التحرك الفعلي بين الطرفين والتنسيق الكامل استعدادا لاستقبال الرحلات الروسية، مؤكدا أنه يجري تطعيم جميع العاملين في المنشآت السياحية باللقاح المضاد لفيروس كورونا، إضافة إلى تطعيم كافة الفئات من المتعاملين مع السياح.

RT

من جانبه، شكر السفير الروسي محافظ البحر الأحمر على الجهود المبذولة، وأشاد بكافة الإجراءات الأمنية والصحية التى لمس تطبيقها بنفسه.

وقال إنه من المتوقع بنهاية الشهر الحالي ومطلع شهر يونيو وصول عدد كبير من الرحلات الشارتر إلى مطار الغردقة الدولي إضافة إلى تسيير رحلات منتظمة للشركة الوطنية الروسية "إيرفلوت" مباشرة إلى الغردقة.

ناصر حاتم

المصدر: RT