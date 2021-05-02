"مصر للطيران" تطرح تخفيضات على العديد من وجهاتها الدولية

أعلنت شركة "مصر للطيران" اليوم الأحد، عن طرحها تخفيضات خاصة على أسعار تذاكر الرحلات الجوية من القاهرة إلى العديد من وجهاتها الدولية.

وأطلقت الشركة تخفيضا 30 % على درجة رجال الأعمال من القاهرة إلى لندن. ويمكن للعملاء الاستفادة من هذا العرض عند شراء التذاكر حتى 31 مايو 2021 والسفر حتى 6 أغسطس 2021 أو في الفترة من 17 سبتمبر حتى 30 نوفمبر 2021.

وكذلك طرحت الشركة 25 % تخفيضا على الدرجة السياحية للمسافرين إلى عاصمة المجر بودابست، لشراء التذاكر حتى 31 مايو والسفر حتى 30 يونيه 2021.

وطرحت تخفيض 25 % على رحلاتها إلى البحرين ومسقط لشراء التذاكر حتى 15 مايو والسفر حتى 23 يونيه 2021.

هذا بالإضافة إلى تخفيض 20 % على رحلات الشركة إلى نقاطها بألمانيا لشراء التذاكر حتى 16 مايو 2021.

كما أعلنت الشركة عن طرح تخفيضات 20 % على الدرجة السياحية للمسافرين إلى إربيل وبغداد ويمكن شراء التذاكر حتى 15 مايو 2021 والسفر حتى 30 يونيو والعودة حتى 31 ديسمبر 2021.

وكذلك طرحت الشركة أسعارا خاصة للسفر إلى دبي والشارقة وأبو ظبي حتى 5 مايو الجاري.

المصدر: RT