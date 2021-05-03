الكويت.. منع المواطنين من السفر اعتبارا من 22 مايو إلا بشرط واحد

أعلنت الكويت منع المواطنين ومرافقيهم من أقرباء الدرجة الأولى والعمالة المنزلية، ضمن فئات عمرية محددة، من السفر إلى خارج البلاد، ما لم يكونوا قد تلقوا لقاحا ضد فيروس كورونا

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وقالت وزارة الإعلام الكويتية في "تويتر": "عدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين ومرافقيهم من أقرباء الدرجة الأولى والعمالة المنزلية، ما لم يكن (الراغب في السفر) قد تحصن من الإصابة بفيروس كورونا عن طريق تلقيه اللقاح".

وأضافت: "يستثنى من ذلك الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم اعتبارا من يوم السبت 22/5/2021.

عدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين ومرافقيهم من أقرباء الدرجة الأولى والعمالة المنزلية مالم يكن قد حصن من الإصابة بفيروس كورونا عن طريق تلقيه اللقاح ويستثنى من ذلك الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم اعتبارا من يوم السبت 22/5/2021 مع استمرار منع دخول البلاد لغير الكويتيين pic.twitter.com/vkUsCt7QpX — MOI - وزارة الإعلام (@MOInformation) May 3, 2021

المصدر: RT