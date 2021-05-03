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الكويت.. منع المواطنين من السفر اعتبارا من 22 مايو إلا بشرط واحد

أخبار العالم العربي

الكويت.. منع المواطنين من السفر اعتبارا من 22 مايو إلا بشرط واحد
Reuters Stephanie McGehee
مواطنون كويتيون في المطار
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أعلنت الكويت منع المواطنين ومرافقيهم من أقرباء الدرجة الأولى والعمالة المنزلية، ضمن فئات عمرية محددة، من السفر إلى خارج البلاد، ما لم يكونوا قد تلقوا لقاحا ضد فيروس كورونا

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وقالت وزارة الإعلام الكويتية في "تويتر": "عدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين ومرافقيهم من أقرباء الدرجة الأولى والعمالة المنزلية، ما لم يكن (الراغب في السفر) قد تحصن من الإصابة بفيروس كورونا عن طريق تلقيه اللقاح".

وأضافت: "يستثنى من ذلك الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم اعتبارا من يوم السبت 22/5/2021.

المصدر: RT

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