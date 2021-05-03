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ليبيا.. رئيس حكومة الوحدة الوطنية يستقبل وفدًا تركيًا رفيع المستوى ويبحث معه العلاقات بين البلدين

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ليبيا.. رئيس حكومة الوحدة الوطنية يستقبل وفدًا تركيًا رفيع المستوى ويبحث معه العلاقات بين البلدين
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بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، مع وفد تركي رفيع المستوى وصل طرابلس، العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها وبعض القضايا الإقليمية.

وخلال اللقاء الذي جمع بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، والوفد التركي الذي ضم وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير الدفاع خلوصي أكار، ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان، وبحضور رئيس الأركان الليبي الفريق أول محمد الحداد، ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، تم التطرق إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، بما يخدم مصلحة الشعبين الليبي و التركي.

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المصدر: RT

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