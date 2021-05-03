ليبيا.. رئيس حكومة الوحدة الوطنية يستقبل وفدًا تركيًا رفيع المستوى ويبحث معه العلاقات بين البلدين
بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، مع وفد تركي رفيع المستوى وصل طرابلس، العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها وبعض القضايا الإقليمية.
وخلال اللقاء الذي جمع بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، والوفد التركي الذي ضم وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير الدفاع خلوصي أكار، ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان، وبحضور رئيس الأركان الليبي الفريق أول محمد الحداد، ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، تم التطرق إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، بما يخدم مصلحة الشعبين الليبي و التركي.
#Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeyba ile görüştük.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 3, 2021
-Ülkemizin Milli Birlik Hükümetine desteğini vurguladık.
-Yüksek Düzeyli Stratejik İşb. Konseyi'ndeki konuların takibini ele aldık.
-Şirketlerimiz Libya’ya dönerek ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak.🇹🇷🇱🇾 pic.twitter.com/vBNF1aU3p4
وزير الدفاع ورئيس الأركان التركيان يصلان العاصمة #طرابلس— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 3, 2021
الوزير يجتمع لاحقًا مع مسؤولين ليبيين ويلتقي الجنود الأتراك المتواجدين ضمن إطار تقديم التدريب والمساعدات والاستشارات#تركيا#ليبياhttps://t.co/DGrNr3rjPXpic.twitter.com/8xja1C4WLG
المصدر: RT