ليبيا.. رئيس حكومة الوحدة الوطنية يستقبل وفدًا تركيًا رفيع المستوى ويبحث معه العلاقات بين البلدين

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، مع وفد تركي رفيع المستوى وصل طرابلس، العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها وبعض القضايا الإقليمية.

وخلال اللقاء الذي جمع بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، والوفد التركي الذي ضم وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير الدفاع خلوصي أكار، ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان، وبحضور رئيس الأركان الليبي الفريق أول محمد الحداد، ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، تم التطرق إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، بما يخدم مصلحة الشعبين الليبي و التركي.

#Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeyba ile görüştük.

-Ülkemizin Milli Birlik Hükümetine desteğini vurguladık.

-Yüksek Düzeyli Stratejik İşb. Konseyi'ndeki konuların takibini ele aldık.

-Şirketlerimiz Libya’ya dönerek ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak.🇹🇷🇱🇾 pic.twitter.com/vBNF1aU3p4 — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 3, 2021

وزير الدفاع ورئيس الأركان التركيان يصلان العاصمة #طرابلس

الوزير يجتمع لاحقًا مع مسؤولين ليبيين ويلتقي الجنود الأتراك المتواجدين ضمن إطار تقديم التدريب والمساعدات والاستشارات#تركيا#ليبياhttps://t.co/DGrNr3rjPXpic.twitter.com/8xja1C4WLG — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 3, 2021

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المصدر: RT