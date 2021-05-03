من هما المرشحان اللذان ينافسان الأسد في انتخابات الرئاسة السورية؟

لم يسفر إعلان أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة السورية عن أي مفاجآت، إذ أن المرشحين الاثنين اللذين أعلنت المحكمة الدستورية السورية قبول طلبيهما كانا من ضمن 3 أسماء متداولة.

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المرشحان ينتميان لحزبين، الأول متحالف مع حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم، والثاني يصنف ضمن "المعارضة الداخلية"، وإن كان ليس لأي من الحزبين نشاط أو دور يذكر في الحياة السياسية السورية.

المرشح عبد الله سلوم عبد الله

ينتمي لأحد أحزاب "الجبهة الوطنية التقدمية" إلا أنه ليس مرشحا باسمها، كما أن حزبه "الوحدويون الاشتراكيون" لم يصدر بيانا يقول فيه إن عبد الله مرشح الحزب.

وهو برلماني سابق، الدور التشريعي الأول (2012 ـ 2016).

وشغل في 2016 وحتى 2020 منصب وزير دولة لشؤون مجلس الشعب.

وهو من مواليد 1956، في مدينة إعزاز بمحافظة حلب، وحاصل على إجازة في الحقوق.

المرشح محمود مرعي

كان من مؤسسي "هيئة العمل الوطني الديمقراطي" التي أعلنت عن نفسها في مؤتمر تأسيسي في فندق أمية بدمشق في مايو عام 2014. (وشارك في المؤتمر معارضون بعد تسوية أوضاعهم مع السلطات).

وشغل محمود مرعي موقع الأمين العام لتلك الهيئة.

ومنذ ديسمبر 2016 أصبح مرعي "الأمين العام للجبهة الديمقراطية السورية" التي تأسست في نهاية ديسمبر من تحالف عدد من القوى والكيانات السياسية، بعضها أحزاب مرخصة، إلا أنها غير معروفة داخل البلاد، وليس لها نشاط مؤثر وفاعل في الحياة السياسية السورية.

محمود مرعي من مواليد 1957، وهو من ريف دمشق، ويحمل إجازة في الحقوق.

المصدر: RT