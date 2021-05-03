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مصرع 50 شخصا بينهم مصريون قبالة سواحل ليبيا

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مصرع 50 شخصا بينهم مصريون قبالة سواحل ليبيا
Reuters
أرشيف
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قال أحمد مخلوف، رئيس قسم الهجرة بالهلال الأحمر الليبي، إنه تم انتشال جثث ما يقارب 50 شخصا لقوا مصرعهم إثر غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة سواحل مدينة الزاوية الليبية.

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وأضاف مخلوف في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، أنه يوجد مصريون بين الجثث التي جرى انتشالها، ولكن لم يتم تحديد عددهم، إضافة إلى جنسيات إفريقية أخرى.

وأشار إلى أنه من بين المتوفين 3 عائلات كاملة كانت في طريقها لأوروبا عن طريق الهجرة غير الشرعية، موضحا أن طواقم الإنقاذ لم تنته بعد من انتشال باقي ضحايا ومصابي الحادث.

وكانت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة قد صرحت، أمس الأحد، بأن مركبا يحمل مهاجرين غير شرعيين كانوا في طريقهم إلى أوروبا انقلب في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل ليبيا.

المصدر: RT

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